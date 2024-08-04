По стране снова могут запустить волны ракет и дронов.

Израиль готовится к тому, что возможная атака со стороны Ирана и "Хезболлы" может длиться не один день.

Об этом в комментарии NBC News рассказал анонимный израильский чиновник. По его словам, в ответ на убийство политического лидера ХАМАС и командира "Хезболлы" по стране могут выпускать волны ракет и беспилотных летательных аппаратов в течение нескольких дней.

"Хезболла" может атаковать Израиль с севера, а Иран запустит оружие большего радиуса действия с востока, считает он. "Они просто попытаются измотать нас", - добавил собеседник издания.

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Новый обстрел Израиля

Напомним, ранее Иран Иран обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и пообещал, что страна понесет "суровое наказание".

Ряд стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Канада, призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. Украина уже эвакуировала 30 своих граждан из Ливана.

По данным СМИ, атаку могут осуществить 12-13 августа, когда в Израиле отмечают Тиша-Бе'ав. По другой информации, Соединенные Штаты и Тель-Авив имеют основания считать, что обстрел начнется уже завтра, 5 августа.

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