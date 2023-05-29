По его словам, сейчас прямое столкновение НАТО и России уже не является невозможным.

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка допускает вероятность войны между Россией и НАТО.

Как сообщает Novinky, Ржехка считает, что этот сценарий предотвращают подготовка и сдерживание.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, не является невозможной, она возможна", – сказал он.

По его словам, вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку "Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом".

"Чешская Республика является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также накладывает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", – добавил он.

Глава чешского Генштаба также добавил, что его страна учитывает опыт войны РФ против Украины для укрепления нацбезопасности и преодоления зависимости от поставок российских энергоносителей.

Угроза войны НАТО с РФ

В НАТО опасаются, что российско-украинская война может выйти за пределы Украины и перерасти в прямое столкновение НАТО с РФ.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – заявил несколько месяцев назад генсек альянса Йенс Столтенберг.

При этом страны НАТО уверяют, что Альянс не несет для России никаких угроз. По словам министра обороны США Ллойда Остина, именно вторжение РФ в Украину является угрозой для безопасности Европы и НАТО.

Впоследствии американский конгрессмен Адам Кинзингер заявил, что при прямом столкновении Россия испытает поражения от НАТО за три дня.

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