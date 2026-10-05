Критики в восторге: вышел трейлер криминального триллера 'Джозефина' с Ченнингом Татумом (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 26 ноября 2026 года.

Вышел украинский трейлер драматического криминального триллера "Джозефина" (Josephine), премьера которого состоялась на кинофестивале независимого кино "Сандэнс" в январе 2026 года.

По сюжету фильма, 8-летняя Джозефина случайно становится свидетельницей преступления в парке Голден-Гейт. Эта эмоциональная травма приводит к конфликтам между ее родителями, которые ищут справедливости и в то же время пытаются различными способами вернуть ребенку чувство безопасности. Однако это не так просто, как может показаться: у девочки все чаще случаются неконтролируемые вспышки гнева.

Роль Джозефины в фильме исполнила юная Мейсон Ривз, для которой это дебютная работа в кино: критики уже назвали ее "лучшей детской ролью за последнее десятилетие".

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Между тем, образы ее родителей воплотили Ченнинг Татум ("Моргни дважды", "Дэдпул и Росомаха", "Грабитель с крыши", "Мстители: Доктор Дум", франшизы "Супер Майк", "Мачо и ботан") и Джемма Чан ("Фантастические твари и где их искать", "Мария – королева Шотландии", "Капитан Марвел", "Вечные", "Не беспокойся, дорогая").

Сняла картину бразильско-американская режиссер Бет де Араужо ("Мягкий и тихий"), которая благодаря этой работе уже участвует в оскаровской гонке за номинации в категориях "Лучшая режиссура" и "Лучший оригинальный сценарий". Если это произойдет, она станет первой латиноамериканкой, номинированной на "Оскар".

"Жозефина" стала бесспорным фаворитом критиков сразу после громкой премьеры на "Санденсе", где картина завоевала сразу две важные награды – Приз жюри и Приз зрительских симпатий. В настоящее время фильму также прогнозируют сразу несколько громких номинаций на "Оскар". В частности, компания Sumerian Pictures, занимающаяся продюсированием фильма, выдвинула на номинацию главную актрису картины Мейсон Ривз – за лучшую женскую роль. История "Оскара" показывает, что номинации на главную роль для детей-актеров случаются редко, однако, как пишет издание Variety: "Если когда-либо и был случай, чтобы противостоять этой тенденции, то Ривз это сделала".

Также критики высоко оценили актерскую игру Татума в фильме, назвав эту роль одной из самых сильных за всю его карьеру. В этой картине он воплощает сдержанное, мучительное мужество – человека, который не может выразить эмоции, но отчаянно хочет защитить.

"Ченнинг Татум просто сражает наповал своей игрой в этой потрясающей драме об утраченной невинности", – пишет The Guardian.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 96% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 86 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 26 ноября 2026 года.

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