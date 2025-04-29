В Аргентину и другие страны Южной Америки после Второй мировой войны сбежали около 10 тысяч нацистов.

Власти Аргентины рассекретили более 1850 документов о деятельности нацистов в стране после завершения Второй мировой войны. В них содержатся сведения, в частности, об Адольфе Эйхмане и Йозефе Менгеле. Документы опубликованы на официальном портале аргентинского государства.

Все материалы собраны в отдельные досье, которые охватывают не только деятельность нацистских преступников, которые сбежали в Южную Америку после Второй мировой войны, но и действия аргентинских военных времен диктатуры 1976-1983 годов. Документы поручил рассекретить президент Аргентины Хавьер Милей.

Отмечается, что в Аргентину и другие страны Южной Америки после Второй мировой войны сбежали около 10 тысяч нацистов. Согласно расследованию, в этом им помогли представители Ватикана, оформляя поддельные документы.

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Выяснилось, что в Южной Америке после войны скрывался нацистский преступник, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим Йозеф Менгеле. Также есть досье на организатора Холокоста Адольфа Эйхмана. Помимо этого в Южной Америке скрывался Клаус Барби, который был ответственен за убийства членов Движения Сопротивления и другие преступления.

Власти Аргентины опубликовали данные и о гестаповце Эрихе Прибке. Он ответственен за массовые казни в Риме в 1944 году.

Польша передумала требовать репараций от Германии за Вторую мировую войну

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава откажется от требований репараций от Германии за Вторую мировую войну, инициированных предыдущим правительством. Вместо этого Польша будет искать другую форму компенсации, такую как восстановление исторических зданий или инвестиции во взаимную оборону.

Отмечается, что предыдущее консервативное правительство, потерявшее власть в декабре прошлого года, направило дипломатическую ноту в Берлин в 2022 году с просьбой выплатить 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну. Левоцентристская коалиция Туска больше не намерена продолжать эту линию действий, ссылаясь на юридические проблемы.

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