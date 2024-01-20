Верховный суд Италии постановил, что фашистские приветствия являются законными на митингах, если они не угрожают общественному порядку или не несут рисков возрождения запрещенной в стране фашистской партии. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской общины раскритиковали решение и планируют оспаривать его.
"Решение было принято почти через две недели после того, как на видео было показано, как более 150 мужчин исполняли фашистское приветствие, которое иногда называют "римским приветствием", в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух членов ультраправой молодежной группы", - говорится в статье.
СМИ уточняет, что решение Верховного суда Италии не связано с недавним митингом 7 января, который состоялся перед бывшей штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение (MSI), где премьер-министр Италии Джорджия Мэлони начала свою политическую деятельность. Тогда никаких арестов в связи с митингом не было.
В своем решении суд назначил второе апелляционное разбирательство по делу восьми мужчин, осужденных за исполнение "зиг хайль" на мероприятии в Милане в 2016 году, посвященном убийству в 1975 году боевика, принадлежавшего к неофашистскому движению CasaPound. Их приговор в 2016 году был оставлен в силе после первой апелляции.
"Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не является преступлением, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 Закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия", — сказал адвокат двух подсудимых Доменико Ди Туллио.
Неонацизм в Европе - последние новости
В Австрии придумали, как отвадить неонацистов от дома, где родился Гитлер. Активисты и критики выступили против планов превратить его в полицейский участок.
Также УНИАН сообщал, что в Вене машины украинцев разрисовали Z-свастикой.
Вас также могут заинтересовать новости: