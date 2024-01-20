Верховный суд страны считает, что приветствие является законным, если оно не угрожает общественному порядку.

Верховный суд Италии постановил, что фашистские приветствия являются законными на митингах, если они не угрожают общественному порядку или не несут рисков возрождения запрещенной в стране фашистской партии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской общины раскритиковали решение и планируют оспаривать его.

"Решение было принято почти через две недели после того, как на видео было показано, как более 150 мужчин исполняли фашистское приветствие, которое иногда называют "римским приветствием", в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух членов ультраправой молодежной группы", - говорится в статье.

СМИ уточняет, что решение Верховного суда Италии не связано с недавним митингом 7 января, который состоялся перед бывшей штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение (MSI), где премьер-министр Италии Джорджия Мэлони начала свою политическую деятельность. Тогда никаких арестов в связи с митингом не было.

В своем решении суд назначил второе апелляционное разбирательство по делу восьми мужчин, осужденных за исполнение "зиг хайль" на мероприятии в Милане в 2016 году, посвященном убийству в 1975 году боевика, принадлежавшего к неофашистскому движению CasaPound. Их приговор в 2016 году был оставлен в силе после первой апелляции.

"Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не является преступлением, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 Закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия", — сказал адвокат двух подсудимых Доменико Ди Туллио.

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