Сообщается, что премьер-министр Румынии не согласился с заявлением главы Генштаба.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгицэ призвал готовиться к войне с Россией. В интервью румынской службе "Радио Свобода" 1 февраля он заявил, что румынское население, как и все жители Европы, должны готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

По его мнению, Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром".

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми… Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", - заявил он.

Позже премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с таким заявлением главы Генштаба.

Как передает Euractiv, Чолаку заявил, что Румыния не будет участвовать ни в каких войнах.

"Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну", - заявил он.

НАТО готовится к нападению России - что сообщалось

Как писал УНИАН военный эксперт Иван Киричевский заявил, что НАТО может замаскированно готовить силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны-члены альянса.

"Учения НАТО - это вроде наших учений в 2022-м, которые, судя по всему, были финальным и очень удачным этапом скрытых мобилизационных приготовлений к полномасштабной войне", - сказал он.

По его мнению, европейские столицы готовятся к наземному наступлению России на страны НАТО летом этого года.

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