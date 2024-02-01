Украинцы должны быть более мобильными в тактике и средствах, отметил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил свое видение насчет важных изменений в подходах ведения войны против РФ.

Генерал убежден ,что "самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения победы", говорится в его статье для CNN.

По его словам, главная причина изменения стратегии, способов и форм применения войск - развитие военной техники и вооружения, а особенно - беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач.

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"Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые являются во времени не выгодными для Украины по целому ряду причин", - подчеркнул он.

По мнению генерала, едва ли не главный вариант получения преимущества - овладение всем арсеналом новейших, крайне эффективных и сравнительно дешевых средств, которые быстро развиваются. "Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной победе, но и к экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами", - считает Залужный.