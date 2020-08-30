Трехлетняя девочка, запутавшись в воздушном змее, поднялась на высоту приблизительно в 10 метров.

В тайваньском городе Синьчжу огромный воздушный змей унес ребенка.

Об этом сообщает Associated Press.

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Во время фестиваля воздушных змеев трехлетняя девочка случайно запуталась в леере оранжевого змея, который взмыл вверх и увлек ее за собой. Она поднялась на высоту приблизительно в 10 метров.

Когда змей с ребенком устремился вниз, люди успели поймать девочку. Она не пострадала.

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Автор: УНИАН