В частности, Польша намерена передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, минометы и гранатометы.

На следующей неделе Украина получит первую партию оборонительного вооружения из Польши.

Как сообщает Польское радио, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В частности, глава польского правительства посетил Механический завод в Тарнуве, где производятся минометы и гранатометы, которые Польша передаст Украине.

"Мы передаем Украине оборонительное вооружение. Это несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе первая партия около ста штук отправится за нашу восточную границу. Украинское государство не может быть беззащитным перед этой российской агрессией", - заявил Моравецкий.

Читайте такжеПутин и Цзиньпин выступили с заявлением о "вызовах безопасности"Как сказал глава польского правительства, в связи с угрозой вооруженного конфликта в Украине, Варшава начала ряд усиленных дипломатических действий.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Моравецкий на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве заявил, что Польша готова предоставить Украине несколько десятков тысяч снарядов, артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, дроны и вооружение другого вида. Но о том, когда конкретно это произойдет, он не сообщил.

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