В ЕС отметили, что для подрывной деятельности Россия и Китай используют контролируемые государством СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические аккаунты.

Россия и Китай активно продвигают свои вакцины против COVID-19, но их "вакцинная дипломатия" сочетается с дезинформацией и манипуляциями. Они работают над подрывом доверия к западным вакцинам и западноевропейским стратегиям вакцинации.

Читайте такжеBloomberg опубликовал рейтинг самых устойчивых к COVID-19 странКак говорится в отчете ЕС, для этого Россия и Китай используют контролируемые государством СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические аккаунты.

К российской кампании по продвижению вакцины "Спутник V" привлечены государственные органы, государственные компании и государственные СМИ. Российские официальные лица не только продвигают "Спутник V", но и используют дезинформацию, чтобы обвинить Запад и ЕС в саботаже российской вакцины.

Прокремлевские СМИ, в том числе и официальный аккаунт "Спутник V" в Twitter, пытались подорвать доверие общества к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА) - поставить под сомнение его процедуры и политическую беспристрастность. Как отмечается, посеяв недоверие к ЕМА, в России стремятся подорвать и фрагментировать общеевропейский подход к обеспечению поставок вакцин, передает РБК-Украина.

Сообщение из контролируемых государством СМИ России в основном сосредоточены на продвижении "Спутника", клевете на западные вакцины и обвинении ЕС в его неудачной вакцинации или борьбе с COVID-19. Однако существуют также сообщения, нацеленные на отдельные правительства или местные ситуации. Их фокус включает:

обвинение украинского правительства в "геноциде" за его отказ купить "Спутник V";

высокую оценку действий белорусского правительства по борьбе с COVID-19, включая сотрудничество Москвы и Минска;

критику Грузии за решение использовать вакцины, предоставленные COVAX, а не "Спутник V", и обвинения Тбилиси в заказах с Запада.

Китай продолжает продвигать свои вакцины как "глобальное общественное благо", опираясь на доступность и стабильные поставки китайских вакцин и представляя их как более подходящие для развивающихся стран, а также Западных Балкан.

Общий посыл, который распространяется китайскими государственными СМИ, заключается в том, что западные страны политизируют вакцины и вносят свой вклад в "вакцинный разрыв", тем самым подчеркивая разницу между китайским и западным подходами. Это повествование перемежается негативными сообщениями о процессе вакцинации в ЕС, обвинениями в накоплении вакцин за счет бедных стран и неправильном обращении с вакциной AstraZeneca.

В государственных СМИ Китая наблюдается попытка обвинить "западные СМИ" в якобы двойных стандартах и ​​отсутствии профессионализма в освещении информации о китайских вакцинах.

Вакцины от коронавируса

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Американские ученые скептически относятсяк схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

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Автор: Ирина Погорелая