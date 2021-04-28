Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае.

Турецкие власти 28 апреля заключили соглашение о закупке 50 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет издание Hurriyet Daily News.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что первые поставки прибудут в мае. Он объяснил это решение тем, что пытается ускорить процесс вакцинации.

"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в чрезвычайных ситуациях и заключили соглашение на ее закупку. Турция подписала соглашение на получение 50 миллионов доз в течение шести месяцев", - сообщил министр.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества относительно эффективности и безопасности российской вакцины.

Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.

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Автор: Олег Давыгора