Турция заказала российскую вакцину от коронавируса / фото REUTERS
Турецкие власти 28 апреля заключили соглашение о закупке 50 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Об этом пишет издание Hurriyet Daily News.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что первые поставки прибудут в мае. Он объяснил это решение тем, что пытается ускорить процесс вакцинации.
"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в чрезвычайных ситуациях и заключили соглашение на ее закупку. Турция подписала соглашение на получение 50 миллионов доз в течение шести месяцев", - сообщил министр.
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Российская вакцина от коронавируса: что известно
- Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества относительно эффективности и безопасности российской вакцины.
- Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины. В их числе Венгрия и Словакия.
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