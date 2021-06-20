Трое рабочих получили легкие травмы в результате сильного взрыва на заводе военного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак в субботу вечером.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сербскую телерадиокомпанию РТС.
По словам очевидцев, полиция перекрыла доступ к заводу, а рядом с местом взрыва были замечены машины скорой помощи и пожарные.
One more explosion occurs in ammunition factory “Sloboda” #Cacak, #Serbia. The second one in the last 14 days. Officials ordered the evacuation of surrounding residents due to fear of repeated explosions. The cause is still unknown.#UEMS#explosion#safety#PSSM#CWDpic.twitter.com/flU5YvDhh9— eokhub (@eokhub) June 19, 2021
Мэр Чачака приказал эвакуировать людей, живущих рядом. Троих раненых рабочих госпитализировали.
Отмечается, что это уже второй взрыв в этом месяце на военном предприятии "Слобода". Предыдущий произошел на складе: тогда, как и в результате взрыва в 2010 году, никто не пострадал. Однако из-за аналогичного взрыва в 2003 году погибли трое рабочих предприятия.
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Справка УНИАН. "Слобода" - военное предприятие в сербском городе Чачак, основанное в 1948 году. Среди прочего занимается производством боеприпасов, двигателей и бытовой техники. Работает по гражданской и военной программам.
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