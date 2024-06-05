Любые военные готовятся к худшему развитию событий, подчеркнул эксперт.

Появилась информация, что НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры" для американских войск на случай войны с Россией, но это не значит, что война начнется в ближайшее время, и "завтра РФ пойдет войной на Европу".

Любые военнослужащие готовятся к худшему развитию событий, и в Альянсе "начали понимать, что война на пороге, и не обязательно, что она начнется, но надо быть готовым к тому, что она может начаться", рассказал военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV.

"Потому что они прекрасно понимают, что США как главная страна Альянса, она будет участвовать (в боевых действиях, - Ред.), и нужно (будет, - Ред.) как можно скорее перебрасывать войска на европейский континент. Поэтому они сейчас такие планы разрабатывают", - поделился мнением эксперт.

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В начале июня издание The Daily Telegraph писало о том, что НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры" для американских войск на случай войны с РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что, если Украина не устоит перед агрессией россиян, то сценарий войны НАТО с Россией станет реальностью. Президент Польши Анджей Дуда в конце марта сказал, что российские захватчики в 2026-2027 году могут совершить нападение на Альянс.

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