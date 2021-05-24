Девушку Романа Протасевича также задержали.

Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Об этом сообщается в Telegram-канале Беларусь головного мозга.

Ранее аэропорт Минск сообщил, что самолет Ryanair вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс в 20:48.

Он приземлился в Вильнюсе около 21:40. На рейсе не оказалось двух белорусов и четырех россиян.

Сообщается, что девушку журналиста Романа Протасевича также задержали в Минске.

В аэропорту самолет встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Литва отреагировала на задержание экс-главреда.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Людмила Жерновская