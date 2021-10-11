В руках они держали флаги Польши и ЕС.

В Польше тысячи людей протестовали против решения Конституционного судa о том, что польское законодательство имеет приоритет над правом Евросоюза.

Об этом пишет DW.

Выйти людей призвал экс-премьер Польши и лидер оппозиции Дональд Туск. Он уверен, что правящая партия "Закон и справедливость" хочет вывести страну из ЕС.

Акции прошли в Варшаве, Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

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В руках они держали флаги Польши и Европейского Союза.

Этому предшествовало решение Конституционного суда о том, что национальное законодательство имеет приоритет над законодательством ЕС. Суд постановил, что некоторые положения противоречат основному закону Польши.

Председатель Европарламента Давид Сассоли уже прокомментировал это решение. Он заявил, что его "нельзя оставлять без последствий".

Ранее полномочный представитель правительства Польши заявил, что страна полностью откажется от российского газа в 2023 году.

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Автор: Людмила Жерновская