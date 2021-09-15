"Балтик Пайп" соединит Рёдвиг в Дании и Нехоже в Польше.

Полномочный представитель правительства Польши Петр Наимский заявил, что страна полностью откажется от российского газа в 2023 году.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Накануне запуска российского газопровода "Северный поток-2" Наимский сказал, что Польша не будет продлевать контракт с Газпромом.

Он надеется, что "Балтик Пайп" (строящийся газопровод между Польшей и Данией) заработает уже через год.

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По его словам, российский газопровод - это продолжение намерения России подорвать безопасность Украины.

"Северный поток-2"

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, представляющий экономическую и политическую угрозу.

7 сентября 2021 года в Балтийском море сварили последнюю трубу газопровода "Северный поток-2". Позже Федеральное сетевое агентство, являющееся немецким регулятором энергетического рынка, получило документы на сертификацию газопровода.

Автор: Людмила Жерновская