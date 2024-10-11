Сейчас Генеральные штабы этих стран активно работают над тем, чтобы быть готовыми к вероятному противостоянию.

Военные из Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на возможное российское вторжение. Они не исключают, что после войны в Украине Россия может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Об этом заявил на конференции Defending Baltics советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, пишет BILD. Он предупредил, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого Союзного государства.

Подобного мнения придерживается начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак. "Украина дает нам несколько лет. Если Россия победит в Украине, мы будем иметь одну российскую дивизию во Львове, одну в Бресте и одну в Гродно", - сказал он.

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Польский топ-военный отметил, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует "немедленный ответ":

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург".

Анджейчак также отметил, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. На случай такого сценария Польша сейчас закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.

"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, стоит ли задействовать статью пять", - добавил командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас.

Активность России на границах НАТО

Как писал УНИАН, НАТО может создать щит противовоздушной обороны на восточном фланге, ведь на протяжении войны в Украине были случаи, когда российские ракеты и дроны попадали на территории стран НАТО.

В частности недавно в Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки российского дрона. Румынские чиновники говорят, что территории, где были найдены обломки являются заболоченной местностью за пределами городов, поэтому инфраструктура не повреждена.

Также сообщалось, что в Латвии упал российский беспилотник. Обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе. Тогда полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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