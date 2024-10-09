По словам Пола Юнсона, после начала российского вторжения в Украину значение Балтийского моря для Кремля возросло еще больше.

Россия может напасть на Швецию ради контроля над Балтийским морем. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон.

Как известно, Москва неоднократно угрожала НАТО, которое якобы "постепенно превратило Балтийское море в собственное озеро".

"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальной части НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", - сказал Юнсон.

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Он прогнозирует, что несмотря на то, что силы Кремля "закреплены в Украине", Москва продемонстрировала, что "готова пойти на серьезные военные и политические риски", поскольку российские ВМС все еще стоят в Санкт-Петербурге и Калининграде. Поэтому из-за российской угрозы Швеция "внедряет амбициозную программу расширения" своего флота:

"После начала российского вторжения в Украину военное и торговое значение Балтийского моря для Кремля возросло еще больше. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в наших военных планах".

Ситуация в Балтийском море - последние новости

В сентябре истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем. Российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

По тревоге на перехват в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter с авиабазы Лааге близ Ростока и с аэродрома Лиелварде в Латвии. Они сопроводили российские самолеты над Балтикой.

Ранее польские F-16 перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем. В ВС Польши отметили, что российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

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