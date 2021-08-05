Труп женщины обнаружили у подножья горы спустя час поисков.

В Турции 71-летняя туристка поскользнулась и сорвалась со скалы, разбившись насмерть на глазах у семьи.

Все это на видео случайно заснял ее зять, передает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в провинции Артвин на северо-востоке страны. На кадрах видно, как группа туристов подходит по узкой тропинке к краю скалы. Первой идет пожилая женщина, при этом родственники просят ее быть аккуратнее.

"Не ходи туда, мама, нет!" - попросила ее дочь, пока пенсионерка приближалась к обрыву.

Но в какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала с 70-метровой высоты. На видео слышны крики ее родных - мужа, дочери и тестя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и парамедики. Спустя час поисков они обнаружили труп женщины у подножья горы. Тело доставили в морг соседнего города Шавшат, а через несколько дней состоялись похороны туристки.

Читайте такжеДва британских подростка разбились об скалу во время полета на парасейлинге

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко