"Газпром" говорит, что Кишинев задолжал более 7 миллиардов долларов за топливо, но львиная доля этой суммы приходится на газ, потребленный пророссийскими сепаратистами в Приднестровье.

В воскресенье на призыв Майи Санду, победившей на выборах президента Молдвы, на улицы Кишинева вышли тысячи человек. Они требовали досрочных выборов парламента, в котором сейчас доминирует пророссийская партия.

В ноябре Санду, возглавляющую проевропейскую партию "Действие и Солидарность", победила в президентской гонке пророссийского Игоря Додона. 24 декабря она должна стать первой в истории страны женщиной на высшем государственном посту. Во время первых же заявлений после выборов Санду выступила за развитие отношений с Россией. Но в то же время она четко дала понять, что хочет покончить с зависимостью Молдовы от Москвы, - пишет Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеDie Welt: Выборы в Молдове стали разочарованием для Кремля, но он сам виноватПримером этой зависимости стали долги, которые формально Молдова должна оплатить российскому "Газпрому". В начале ноября они составляли астрономические 7,24 миллиарда долларов. Об этом сообщали в компании "Молдовагаз", акционером которой выступают "Газпром", правительство Молдовы и администрация сепаратистской пророссийской провинции Приднестровья. Собственно, на этот регион приходится 6,7 миллиарда долларов долга перед Москвой.

Сразу после победы на выборах Мая Санду подчеркнула, что не признает эту огромную задолженность перед "Газпромом".

"Приднестровье удерживает Россия. И делает это с помощью бесплатных поставок газа и другими способами. Эти проблемы будем обсуждать и решать с Россией. Молдова не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье", - сказала Санду во время интервью для украинского портала "Украинская правда".

На прошлой же неделе в эфире российского телеканала РБК она также подчеркнула, что формально приписывать Кишиневу эти долги перед российской компанией несправедливо.

"На правом берегу Днестра у нас нет долгов перед "Газпромом". Потому что мы платим за газ и делаем это уже много лет. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ и там огромные долги. Очевидно, что нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем их оплатить", - сказала будущий президент Молдовы.

Читайте такжеWashington Post: Война в Украине должна напомнить ЕС, почему автократы-плохие соседиGazeta Wyborcza пишет, что этот долг перед "Газпромом" Москва может использовать для политического давления на страну. Тем более, что в прошлом году по инициативе Додона контракт на поставки газа из России был продлен до конца 2020-го. Без нового соглашения Молдова может оказаться посреди зимы без нужной энергии. А строительство новых ГТС, которые должны были соединить страну с европейской сетью, на протяжении последних лет затягивалось. Поэтому они не будут готовы к запуску через месяц.

По мнению Санду, на требования вывести российские войска из Приднестровья Москва может ответить закручиванием газового крана. Российский контингент развернут в молдавском регионе в качестве "миротворческих сил" на основе соглашения от 1992 года. Кроме того, на этой территории есть еще одна воинская часть армии РФ без какого-либо согласия Молдовы.

Заявления Санду остро раскритиковал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а также глава МИД РФ Сергей Лавров. А после того в наступление пошли пророссийские политические силы. В минувший четверг ночью парламент Молдовы принял закон, лишающий президента надзорных полномочий над спецслужбами. Также депутаты начали работу над постановлением, которое предоставит русскому языку статус второго государственного в Молдове. Кроме того, они собираются отменить запрет на трансляцию российского телевидения в стране.

Читайте такжеОпыт Приднестровья: Санду намекнула на неэффективность "мягкого диалога" по ДонбассуВ одобрении таких изменений пророссийские социалисты в молдавском парламенте пользуются поддержкой партии бизнесмена Илана Шора. В прошлом его обвинили в выводе по меньшей мере миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, что стало причиной начала экономического кризиса в стране. Пророссийские силы смогли воспользоваться этим кризисом, чтобы вернуться к власти в Молдове.

"В парламенте действует группа преступников, которые не уважают конституцию, права и выбор народа", - считает Санду, призывая молдован выходить на протесты в поддержку досрочных парламентских выборов.

Ситуация в Молдове

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PaS Мая Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдвы объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Между тем парламент Молдавии сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. За это решение в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань