Майя Санду также лидировала в первом туре президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Молдовы по состоянию на 23:30 15 ноября уже посчитала почти 96% голосов во время второго тура президентских выборов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Результаты голосования за президента Молдовы 15 ноября 2020 года (обработано 95.71%):

Майя Санду, прозападная оппозиционерка, экс-премьер - 52.51%;

Игорь Додон, действующий президент, придерживается пророссийской политики - 47.49%.

Экзит-полы результатов выборов президента Молдовы

Экзит - пол на заказ WatchDog.md: Санду-54,7%, Додон - 45,3%.

Экзит-пол компании Intellect Group: Санду - 54,8%, Додон - 45,2%.

Оба экзит-пола были проведены на территории Молдовы - без пророссийского Приднестровья и зарубежных участков. Именно за границей Санду имела в первом туре большее преимущество, поэтому ее отрыв от Додона может возрасти.

По состоянию на 21:00 официальная явка избирателей на выборах президента Молдовы составила 52,59%. Это - 1,64 млн граждан.

Санду также лидировала в первом туре президентских выборов.

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Майя Санду: кто она такая

Ранее Майя Санду некоторое время возглавляла правительство Молдовы после конституционного кризиса в стране в 2019 году. Ее коалиционный проевропейский блок ACUM вместе с Партией социалистов Додона объединились против правящей в то время Демократической партии и ее лидера — беглого олигарха Владимира Плахотнюка, против которого в США ввели санкции.

Впрочем, в ноябре 2019-го Партия социалистов и Демократическая партия объединились и проголосовали за отставку правительства Санду, после чего образовали новое правительство во главе с представителем социалистов Ионом Кику. Санду перешла в оппозицию; ее коалиция раскололась, и она стала возглавлять партию «Действие и солидарность».

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Автор: Олег Давыгора