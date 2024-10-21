Граждане Молдовы выступили за вступление страны в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты референдума, который проводился одновременно с голосованием на выборах президента, сообщает Moldova Liberа.
При этом преимущество сторонников евроинтеграции в Молдове оказалось минимальным: так, по данным обработки 99,5 % протоколов присоединение к ЕС поддержали 50,42 % избирателей, в то же время 49,58 % проголосовали против.
Президент страны Майя Санду уже прокомментировала результаты референдума. По ее словам, проевропейская кампания победила в Молдове, несмотря на "нечестную борьбу":
"Мы имеем четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов".
Сама Санду на выборах президента получила довольно убедительную победу над пророссийским кандидатом Александром Стояногло в первом туре. По данным подсчета 99,41 процента бюллетеней, действующий президент получила 42,31% голосов избирателей, ее конкурент - 26,07%. Таким образом, Молдову ждет второй тур голосования по избранию главы государства.
С удачным результатом на президентских выборах и референдуме Майю Санду и весь молдавский народ уже поздравила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вы снова это сделали! Перед лицом гибридной тактики России Молдова демонстрирует, что она независима, сильна и хочет европейского будущего", - написала политик.
Выборы и референдум в Молдове
На днях агентство Reuters сообщило, что Россия вербует людей для участия в протестах в Молдове. По данным издания, обучением протестующих занимаются лица, которые связаны с пророссийским бизнесменом-беглецом Иланом Шором.
Власти страны заявили, что с июня людей регулярно отправляют группами по 20 человек на обучение в Россию. В таких учениях уже приняли участие около 300 человек.
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