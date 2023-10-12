Разведчики обсудили некоторую информацию и договорились продолжить утром, когда нападение уже произошло.

В ночь перед тем, как ХАМАС начал смертоносное террористическое нападение на юг Израиля, были некоторые неизвестные признаки подготовки к атаке.

Как сообщает The Times of Israel, старшие офицеры разведки обсудили признаки подготовки боевиков к предполагаемой атаке в пятницу вечером и договорились продолжить разговор утром.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что серьезных предупреждений разведки не было, но подтверждает, что некоторые признаки были.

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"Такого предупреждения не было. Признаки, появившиеся за несколько часов до этого, могли быть основаны на различных признаках разведки", - говорит Хагари, добавляя, что военные будут расследовать все, что связано с внезапной атакой террористической группы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Рано утром в субботу, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Из сектора Газа в сторону страны выпустили тысячи ракет, сотни територистов проникли в израильские населенные пункты. Прорывались боевики из земли, воздуха и воды.

Жертвами нападения ХАМАС стали более 1200 человек. По официальным данным, среди них по меньшей мере три украинца.

СМИ сообщают, что ХАМАС готовил нападение на Израиль более года. Причем день атаки был выбран не случайно. Боевики совершили нападение на страну в шаббат и еврейский праздник намеренно – чтобы нанести максимальный ущерб.

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