В Иране продолжают бушевать масштабные протесты, которые разгорелись после смерти задержанной за нарушение правил ношения хиджаба курдской девушки Махси Амине. Но пока рано прогнозировать, могут ли эти события привести к революции.

В общем, протесты - не редкое явление для этой страны, из-за высокого количества социально-экономических проблем. Тем более страна уже много лет находится под санкциями.

В частности, сегодняшние события очень похожи на топливные протесты 2019-го года, когда люди вышли на улицы после отмены субсидий на топливо. Правда, тогда было гораздо больше жертв. Напомню, тогда также был социально-экономический протест без лидеров, структуры и идеи. То есть это был бунт против конкретного вопроса, который, действительно, давно является проблемой в Иране. Сегодня наблюдаем похожую ситуацию.

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Многие иранцы уже давно недовольны действиями "полиции нравов" и ставят вопрос о том, зачем эта полиция вообще нужна

Протесты в Иране происходят хаотично и никогда не знаешь, где волна недовольства может "взорваться". На этот раз протесты начались из-за убийства женщины. Хотя на самом деле причины являются более глубинными.

Дело не только в вопросе прав женщин. Многие иранцы уже давно недовольны действиями "полиции нравов" и ставят вопрос о том, зачем эта полиция вообще нужна.

Протест происходит в контексте несогласования между сторонниками реформаторов и консерваторов. Обратите внимание, что погибшая женщина является представительницей курдов. А курды уже много лет ведут партизанскую борьбу против центральной власти Ирана. Иранский Курдистан является нестабильным регионом, а его отношения с "центром" очень проблемные. Этнические курды считают, что их много лет прижимают. Этот фактор также повлиял на то, что протесты очень быстро распространились сначала в курдских городах, а потом еще и в Тегеране, Мешхеде и так далее.

Но в разных городах бунты начинались на фоне разных региональных проблем. Например, в Тегеране на протесты выходили студенты университетов. Это очень активная прослойка общества. Студенты всегда активно протестуют, потому что они являются сторонниками реформаторского крыла иранской политики…

То есть сложно подвести протесты во всех городах под одну конкретную идею, за которую бы выступали все митингующие.

Могут ли протесты привести к смене власти в Иране? Несмотря на реально напряженные отношения между этническими курдами и властями, индикаторов того, что протесты могут привести к этому, пока нет.

Конечно, многое зависит от действий власти. Сможем понять ситуацию лишь тогда, когда власти Ирана примут определенные решения. Например, если отменит "полицию морали". Успокоятся ли люди в таком случае и станет ли индикатором реального желания свержения власти.

Сейчас ситуация в Иране чем-то похожа с протестами в РФ, где протесты против войны еще не являются протестами против власти. То есть здесь тоже протесты против "полиции морали" или против жестокости полиции еще не означают желания свергнуть власть. Это разные вещи.

Революция начинается не с оружия, а с идеи, структуры, лидеров. Этих компонентов пока в полной мере нет

Информация о том, что люди якобы захватили склады с оружием, еще ничего не меняет. Применение оружия приведет лишь к радикализации. Тогда иранские власти будут вынуждены применять армию. Но революция начинается не с оружия, а с идеи, структуры, лидеров. Этих компонентов пока в полной мере нет.

Что произойдет в том случае, если протесты перейдут в революцию? Важно, что имеется в виду: если бунт приведет к ослаблению политической системы, это будет означать большую дестабилизацию в стране. В частности, ухудшится Региональная безопасность на Ближнем Востоке в целом. Если свержения власти произойдет так же хаотично, как сейчас хаотично развивается ситуация, это станет худшим сценарием для Ирана. Скорей всего, этого никто не хочет.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"