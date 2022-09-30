Ограничение действует даже на заранее согласованный отпуск в рекомендованных странах

Российским полицейским запретили выезд из страны, а сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает "База".

Согласно распоряжению, с 23 сентября личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеет права покидать Россию.

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Ограничение действует даже на отпуск в рекомендованных странах. Тем, кому он уже согласован, должны показать копии билетов и брони отелей, сделанные до 21 сентября, чтобы выехать из страны. Но и это может не помочь покинуть Россию.

Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта.

Одновременно для сотрудников МВД начали все чаще устраивать занятия по стрельбе – теперь они проходят каждую неделю.

Россияне массово бегут из страны на фоне мобилизации

Граждане России начали активно покидать страну после объявления 21 сентября о проведении мобилизации военных. Как сообщалось, Россия намерена привлечь к кровавой войне против Украины до 1,2 миллионов человек.

Чаще всего россияне выезжают в Грузию, Казахстан, Армению, Монголию и Финляндию (последняя уже закрыла госграницу для россиян).

По совокупным данным из разных стран, более 200 тысяч человек выехали из России в Грузию, Казахстан и ЕС за последние две недели. Данные из Армении и Монголии отсутствуют.

На фоне массового выезда граждан в Грузию РФ развернула мобилизационный пункт военкомата на границе. Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, начали получать повестки на границе с Грузией.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили пускать на территорию республики легковые автомобили из других регионов России.

Ожидается, что вскоре РФ запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. СМИ сообщали, что полный запрет, вероятно, введут до 30 сентября.

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