Канцлер призвал украинцев трудоустраиваться в Германии.

На фоне усиления мобилизации в Украине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцам с видом на жительство и официальным трудоустройством в стране ничего не угрожает.

Как пишет DW, украинцы с работой смогут оставаться в Германии. "Правовая ситуация такова, что проживание здесь не ставится под сомнение. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - пояснил канцлер.

В связи с этим Шольц призвал украинцев в Германии трудоустраиваться, поскольку в стране до сих пор наблюдается дефицит на рынке труда.

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"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - подытожил он.

Возвращение украинцев из-за границы

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины отметили, что приостановление предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста будет действовать с 23 апреля до 18 мая, а именно - до вступления в силу закона об усилении мобилизации. С того дня рассмотрение заявлений о консульских услугах будет происходить с учетом новых требований в соответствии с законом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение мужчин призывного возраста из-за рубежа в Украину - это вопрос справедливости.

По словам юристов, страны ЕС, несмотря на заявления отдельных правых политиков, не решатся депортировать украинских мужчин домой.

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