Отправка европейских войск в Украину может помочь открыть воздушное пространство страны.

Если отправка иностранных войск в Украину в качестве одной из гарантий безопасности будет утверждена, британские и другие европейские солдаты не будут размещены вблизи прифронтовых зон на востоке страны. Также они не будут действовать в качестве миротворцев, сообщает Sky News со ссылкой на западных чиновников.

Источники рассказали журналистам, что европейские войска в Украине будут выполнять функцию "успокоения" населения и способствовать возвращению миллионов украинцев, покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России.

Отмечается, если такое развертывание будет согласовано, то иностранные военные могут быть размещены в крупных городах, портах и на объектах критически важной инфраструктуры, таких как атомные электростанции.

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По словам западных чиновников, защита неба и береговой линии Украины также будет иметь ключевое значение в потенциальной миссии. Они уверены, что если такая гарантия безопасности будет утверждена после завершения войны, численность сил не превысит 30 000 человек.

Кроме того, в издании поделились, что для миссии могут задействовать спутники, самолеты и беспилотники. В Европе обсуждают идею интеграции "воздушной полиции", которая позволить открыть украинское воздушное пространство для гражданских пассажирских самолетов.

Помимо этого рассматривается отправка военных кораблей в Черное море. Для этого потребуется проведение работ по разминированию.

Отправка иностранных военных в Украину - важные новости

Ранее в The Guardian со ссылкой на чиновников Минобороны Британии писали, что Великобритания уверена в том, что европейские гарантии безопасности для Украины могут быть предоставлены значительно меньшим количеством войск, чем 100-150 тысяч солдат. Предполагается, что интенсивное использование дальней разведки может сократить потребность в солдатах на линии фронта с Россией.

Кроме того, парламент Нидерландов одобрил резолюцию по развертыванию миротворцев в Украине. Крупнейшая партия в нижней палате голосовала против.

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