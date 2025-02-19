Предполагается, что интенсивное использование дальней разведки может сократить потребность в солдатах на линии фронта с Россией.

Великобритания считает, что европейские гарантии безопасности для Украины могут быть предоставлены значительно меньшим количеством войск, чем 100-150 тысяч, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на заявления чиновников Минобороны Британии, европейские миротворческие силы не обязательно должны в большом количестве размещаться на линии фронта, следовательно, их численность может составлять "несколько десятков тысяч человек — или даже меньше".

При этом западные войска могли бы использовать возможности дальней разведки и наблюдения для отслеживания любых попыток России прорвать линию контроля.

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В то же время рассматривается также альтернативный сценарий, при котором в Украине вообще не будет размещено никаких европейских войск, а усилия по обеспечению безопасности будут сосредоточены на дальнем наблюдении.

По информации британских военных источников, наиболее вероятно, что Великобритания предоставит бригаду или, возможно, две в многонациональную дивизию, которую она возглавит. Бригада обычно состоит из нескольких тысяч военнослужащих.

Сдерживающим фактором для участия Великобритании является небольшой размер британской армии — немногим более 70 тысяч человек. Великобритания также обязалась предоставить бригаду для защиты Эстонии в случае кризиса, и может возникнуть дополнительное давление по всей Европе, если США решат вывести часть своих солдат из Европы.

Европейские миротворцы в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. В то же время Стармер указывал, что европейские миротворцы в Украине не смогут обойтись без поддержки США.

По прогнозам СМИ, Европа может отправить в Украину силы в составе нескольких бригад. Речь идет об ориентировочном количестве от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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