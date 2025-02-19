Сейчас в этой идее есть много незакрытых вопросов, считает обозреватель.

Идея введения миротворцев в Украину пока существует только в виде разговоров и пока не имеет практической основы. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Даже ясности особой нет. Британцы, например, говорили, что готовы перебросить свою армию. Теперь речь идет о самолетах Typhoon. И нет упоминания о наземных войсках. Колебания в Германии связаны с выборами. Нет ясности, кто вообще к этому присоединится", - сказал Попович.

Он добавил, что общей чертой этой идеи является то, что миротворцев в Украину введут только после окончания активных боевых действий. Также он отметил, что актуальным остается вопрос количества миротворцев, которых смогут отправить в Украину.

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"Сейчас в Европе нет такой армии, которая смогла бы сформировать численность, которая была бы эффективной на линии фронта. Говорят, что может быть 25-30 тысяч военных. Но это не то количество, которое может играть какую-то роль, кроме политического присутствия. Надо 100-200 тысяч, на мой взгляд. Далее, если решат, то кто будет финансировать? Какой будет мандат, обязанности этой миротворческой миссии? Даже если соответствующее решение будет принято - это вопрос месяцев, довольно долгая процедура", - добавил Попович.

Миротворцы: важные новости

Вопрос введения миротворцев в Украину после завершения боевых действий сейчас активно обсуждается в Европе. В частности, в Нидерландах нижняя палата парламента одобрила резолюцию о возможной отправке миротворцев в Украину.

Между тем в Германии провели опрос, чтобы определить настроения супсильства относительно возможной отправки своих граждан миротворцами в Украину. Большинство немцев поддержали такую идею. В то же время "против" в основном голосовали немцы, живущие на землях бывшего "коммунистического лагеря".

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