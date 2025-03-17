Британцы собирают "коалицию желающих" отправить войска в Украину.

Великобритания готова разместить тысячи своих солдат в Украине на годы, чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдерживать очередное российское вторжение. Об этом пишет британская The Times.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил журналистам, что развертывание британских войск будет бессрочным. "Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах", - сказал источник. "Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России".

При этом британский премьер Кир Стармер в своих публичных выступлениях отказался сообщить, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь по российским военным в случае атаки. Вероятно, "правила взаимодействия" будут обсуждены в ближайшие дни.

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Также Стармер четко заявил, что Британия не введет войска в Украину без гарантии безопасности со стороны США. А Трамп неоднократно отказывался предоставить такую гарантию, предполагая, что присутствие американского бизнеса якобы и является главной гарантией мира в Украине.

Как отмечает The Times, начальники оборонных ведомств из "коалиции желающих" встретятся в Лондоне в четверг, чтобы обсудить "точнее", где следует развернуть миротворческие силы. В целом около полудюжины стран, в частности Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы отправить в Украину до 30 000 военных. Другие страны готовы помочь оружием и материально-техническим обеспечением.

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, отставной британский дипломат Питер Рикеттс считает отправку европейских миротворцев в Украину достаточно рискованной, если США не будут среди гарантов безопасности. При этом он убежден, что миротворцы должны быть готовы к прямому противостоянию с россиянами, если понадобится.

Вместе с тем представители действующего британского правительства уклоняются от прямого ответа на вопрос о том, будут ли европейские миротворцы в Украине иметь полномочия стрелять в россиян в случае нарушения условий мира. А без таких полномочий смысл отправки миротворцев теряется.

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