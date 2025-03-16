Рикеттс считает, что Трамп может отказаться помогать европейской миротворческой миссии.

Идея отправки европейских миротворцев в Украину является значительным риском без участия США. Об этом заявил высокопоставленный дипломат в отставке лорд Питер Рикеттс в комментарии для Sky News.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проделал отличную работу по объединению Европы. Тем не менее дипломат в отставке считает, что идея британского лидера по отправке миротворцев в Украину может не сработать, если в этом процессе не будут участвовать США.

"Теперь нужно задавать сложные вопросы. Что бы на самом деле делали европейские силы в Украине?", - сказал Рикеттс журналистам.

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По его словам, любые силы сдерживания должны быть готовы сражаться с россиянами в Украине, если Кремль снова решит напасть на страну. Дипломат в отставке подчеркнул, что "чугунная американская гарантия" была бы лучшим способом избежать любых потенциальных боевых действий в будущем.

"Я не думаю, что Трамп даст такие обязательства, хотя я восхищаюсь работой, которая ведется в этом направлении... Я думаю, что сформированные боевые силы - это значительный риск без четкой американской гарантии", - добавил он.

Рикеттс также предупредил, что, учитывая противодействие России силам НАТО в Украине, любому подобному присутствию будет противостоять либо прямая сила, либо операции по отрицанию и саботаж.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не может решать, будет ли принимать Украина миротворцев или нет. Он отметил, что решение по этому поводу может принимать только страна, на территории которой будут развернуты эти силы.

Кроме того, стало известно, что на виртуальной встрече "коалиции желающих" 15 марта, в частности, обсуждался вопрос отправки миротворцев в Украину после завершения войны. Помимо этого лидеры стран "коалиции желающих" намерены усилить давление на РФ.

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