Макрон: Россия не может решать, будет ли принимать Украина миротворцев или нет

Французский лидер отметил, что решение по этому поводу может принимать только страна, на территории которой будут развернуты эти силы.

Россия не имеет права голоса в вопросе присутствия миротворческих войск на территории Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien перед саммитом "коалиции желающих", организованным премьером Великобритании Киром Стармером 15 марта.

"Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России - принимать их или нет", - сказал Макрон.

Отдельно французский лидер прокомментировал мирный план Великобритании и Франции. Работа над документом практически завершена. Впоследствии его представят США. Как отметил Макрон, цель не в том, чтобы создать "массовые войска", потому что самая большая армия в Европе - это Вооруженные силы Украины.

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"Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Отправка миротворцев в Украину

Ряд стран заявили о готовности отправить своих миротворцев в Украину для поддержания мира. В частности, на такой шаг готовы пойти в Дании.

В свою очередь, немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поддержку возможной международной миротворческой миссии в Украине. Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов предложить свою продукцию для вооружения миротворцев.

В России уже заговорили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. Там говорят, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство в "конфликт".

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