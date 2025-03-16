Министр здравоохранения Великобритании не смог дать прямого ответа о действиях миротворцев.

Если российские войска вступят в конфликт с миротворческими силами, которые Великобритания готова отправить в Украину, то это будет "чрезвычайной эскалацией". Такое заявление в ответ на вопрос журналиста Sky News Тревора Филлипса сделал министр здравоохранения Соединенного Королевства Уэс Стритинг.

У него, в частности, спросили, каким именно сдерживающим потенциалом могут обладать британские военные в случае их отправки в Украину в рамках миротворческой миссии, если они не смогут открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских войск.

Министр прямого ответа на этот вопрос дать не смог, отметив лишь, что это было бы красной чертой, "которая ранее еще ни разу не пересекалась с момента основания НАТО".

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В ответ журналист сказал Стритингу, что российский диктатор Владимир Путин является человеком, который, "судя по всему, не знает границ в своих действиях". Тревор спросил у министра, в чем тогда заключается смысл всех разговоров о поддержании мира в Украине, когда на самом деле британским войскам не будет разрешено вступать в боевые действия с россиянами.

На это Стритинг отметил, что все еще продолжаются переговоры относительно мира в Украине, и если соглашение все же удастся заключить, тогда будет "проводиться работа по подготовке потенциального миротворческого контингента".

Миротворцы в Украине

Великобритания и Франция ранее выступили с инициативой, которая получила название "коалиция желающих". По словам премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, если будет достигнуто мирное соглашение, его страна готова развернуть миротворческие силы в Украине, чтобы помочь защитить страну "на земле, в море и в небе".

Инициативу о размещении миротворцев поддержали Ирландия и Дания. Австралия тоже объявила, что открыта к участию в миротворческой миссии в Украине.

В свою очередь, в Финляндии объяснили, почему не отправят миротворцев в Украину. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, было бы рискованно, если бы финские солдаты рисковали вступить в конфликт с солдатами из соседней страны.

В то же время, в Москве выступили категорически против размещения европейского контингента миротворцев в Украине и пригрозили "всеми доступными средствами".

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