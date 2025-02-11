В то же время, без участия США развертывание международного контингента на территории Украины невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае достижения соглашения о прекращении боевых действий, международный контингент, который может быть развернут для поддержания мира вдоль линии фронта, должен составлять 100-150 тысяч европейских военных. Об этом он сказал в интервью для издания The Guardian.

Как сообщил президент Украины, международный контингент может сработать только в том случае, если он будет развернут в большом масштабе.

"Когда речь идет об идее Эммануэля (президента Франции Эммануэля Макрона - УНИАН), тогда да - если будет 100-150 тысяч европейских военных, тогда да. Но даже тогда у нас не будет такого же уровня войск, как у российской армии, которая противостоит нам", - подчеркнул Зеленский.

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По данным издания, Европа еще далека от согласования развертывания боеспособных войск в Украине, и с таким шагом вряд ли согласится российский диктатор Владимир Путин на переговорах.

По убеждению Зеленского, более мягкая миротворческая миссия вряд ли сработает, если она не прибудет с гарантиями, что она будет противостоять России в случае возобновления Москвой боевых действий.

"Я буду с вами откровенен, я не думаю что войска ООН или что-то похожее когда-то действительно кому-то помогало в истории. Сегодня мы действительно не можем поддержать эту идею. Мы выступаем за контингент, если он будет частью гарантий безопасности, и я снова подчеркну, что без Америки это невозможно", - считает Зеленский.

Миротворцы в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, перспектива заключения соглашения между Украиной и Россией ускорила обсуждение вопроса о миротворцах, которые были бы отправлены на линию фронта для поддержания мира, мониторинга прекращения огня и сдерживания России от будущей агрессии. Эта тема, несомненно, станет центральной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Сообщается, что некоторые европейские страны, в частности страны Балтии, а также Франция и Великобритания, поднимали вопрос о возможности отправки своих войск в Украину. Однако высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны. Президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Волц отметил, что США готовы активно действовать для окончания войны в Украине, однако послевоенные гарантии безопасности для Киева должна взять на себя Европа.

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