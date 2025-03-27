Численность европейских миротворцев в Украине может составить от 10 000 до 30 000 человек.

Во Франции рассматривается вариант развертывания миротворческих сил в центральной части Украины. Они могут быть сосредоточены вдоль реки Днепр, сообщает The Associated Press со ссылкой на французского чиновника, который ознакомлен с закрытыми дискуссиями.

Отмечается, что европейские военные планировщики обсуждают различные сценарии развертывания миротворцев на территории Украины после войны.

Чиновник подчеркнул, что Франция хочет, чтобы войска из стран "коалиции желающих" сосредоточились в центральной части Украины, подальше от линии фронта.

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Источник также рассказал жуналистам, что не исключаются и сценарии развертывания миротворцев еще дальше от линии фронта. Они могут быть сосредоточены на крайнем западе Украины или даже в соседней стране.

Кроме того, британские чиновники заявили в разговоре с журналистами, что численность европейских миротворцев в Украине может составить от 10 000 до 30 000 человек.

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал о главной миссии миротворцев в Украине. По его словам, очень важно присутствие иностранной авиации.

Романенко подчеркнул, что сейчас предлагается присутствие миротворческого контингента в количестве около 30 тысяч иностранных военных.

Кроме того, президент Франции Эманюэль Макрон объяснил, как поступят миротворцы в случае нового нападения РФ. Он также заявил, что считает армию Украины авангардом всей Европы.

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