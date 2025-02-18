Военные отметили, что Трамп пытается протолкнуть "бизнес-сделку", а не установить справедливый мир.

Американские добровольцы, которые воюют вместе с Вооруженными силами Украины, резко высказались относительно мирных инициатив президента США Дональда Трампа в переговорах с правителем РФ Владимиром Путиным. Бойцы отмечают, что будущее Украины не может быть "бизнес-соглашением", пишет The Telegraph.

После создания президентом Владимиром Зеленским Международного легиона сотни бывших военнослужащих США в течение последних трех лет присоединились к борьбе на стороне Украины.

Многие из них отреагировали с возмущением на недавние сообщения о частном телефонном разговоре Трампа с Путиным. По некоторым данным, в нем он якобы исключил возможность вступления Украины в НАТО и фактически признал право России удерживать временно оккупированные украинские территории.

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"К черту Трампа и его долбаное якобы мирное соглашение", - заявил Райан О'Лири, ветеран войны в Ираке и командир одного из крупнейших добровольческих подразделений иностранцев в Украине Chosen Company.

Он подчеркнул:

"Любое мирное соглашение в конечном итоге зависит только от украинцев, которые должны быть привлечены непосредственно к переговорам. Ни Трамп, ни его администрация не должны влиять на то, чем закончится война. Это должны сказать только солдаты и украинский народ, а не какой-то осел и члены его кабинета, которые сидят за своими белыми огороженными домами на поле для гольфа".

Среди западных военных добровольцев в Украине, вероятно, больше всего бывших американских солдат. За время войны по меньшей мере 50 из них погибли в боях, а многие другие вернулись домой с тяжелыми ранениями.

Ветераны считают, что уступки Трампа являются пренебрежением к их жертвам, а также жертвам их украинских собратьев, что отражается в их прямых и эмоциональных высказываниях.

Одним из самых преданных американских сторонников Украины является Алекс Друке, ветеран Ирака из Алабамы, который во время своей первой волонтерской миссии в Украине в июне 2022 года попал в плен к российским военным.

Он провел в плену почти четыре месяца, подвергшись избиению, пыткам электрическим током и угрозам казни как наемника.

Выражая свои опасения относительно возможных уступок Трампа, Друке заявил:

"Я боюсь, что он потребует многих уступок от Украины, но не потребует никаких от России, и не будет никаких гарантий безопасности, чтобы остановить Путина перевооружиться и снова вторгнуться".

Он также добавил: "Мой совет Украине - бороться до последней женщины и ребенка, потому что Путин все равно сотрет Украину с карты мира. Я говорю это, даже если мне придется вернуться и бороться самому".

Старт мирных переговоров - что сообщалось

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ. Со стороны США в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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