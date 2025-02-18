Сейчас события разворачиваются по плану Дональда Трампа, отметил дипломат.

Украинский дипломат, экс-посол в США и Франции Олег Шамшур заявил, что не видит ничего, что давало бы основания для минимальных позитивных ожиданий от встречи России и США в Саудовской Аравии. Об этом он сказал в эфире канала КИЕВ24.

"Состоится встреча в Саудовской Аравии, там будут согласованы стартовые позиции, хотя (госсекретарь США - УНИАН) Марко Рубио пытается снизить градус ожиданий. Однако понятно, что это пример, когда об Украине говорят без Украины и без Европы", - говорит Шамшур.

По словам дипломата, главная задача - остановить Путина. Впрочем, сейчас события разворачиваются по плану Дональда Трампа.

Видео дня

"Ничего, что давало бы основания для минимальных положительных ожиданий, я не вижу", - сказал дипломат.

Относительно саммита в Париже Шамшур отметил, что главное, чтобы там не выдвинули какие-то идеи для долгого обсуждения, а приняли конкретные меры для помощи Украине.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ. Со стороны США в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Вас также могут заинтересовать новости: