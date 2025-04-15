Кроме того, российский разведчик обвинил Европу в эскалации ситуации вокруг Украины.

Россия требует, чтобы будущее мирное соглашение по Украине предусматривало ее безъядерный статус, а также признание суверенитета "границ" России, в том числе с учетом оккупированных территорий.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передают российские пропагандистские СМИ.

"Мирное решение в Украине предусматривает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ РФ", - заявил Нарышкин.

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Он также отметил, что РФ и Беларусь якобы фиксируют повышение военной активности НАТО у границ. Нарышкин считает, что страны Европы якобы повышают уровень эскалации вокруг Украины этими действиями.

Кроме того, глава СВР заявил, что Россия "чувствует стремление США понять первопричины украинского кризиса".

Что предшествовало

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году дипломатия США относительно войны в Украине приобрела многоканальный характер. Его команда ведет одновременно несколько диалогов с РФ.

Спецпредставитель Стив Уиткофф периодически посещает Россию. Кремль называет встречи "продуктивными", хотя конкретных договоренностей не достигнуто.

Секретные и технические контакты продолжаются в Саудовской Аравии и Турции. Обсуждают прекращение огня, но РФ не идет на уступки.

Публичная риторика Трампа противоречива: он осуждает атаки на гражданских, но избегает прямой критики Путина, называя войну "трагедией".

Такая стратегия вызывает беспокойство: критики считают, что Россия использует многоформатность переговоров, чтобы выиграть время, пока готовит новое наступление.

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