Путин делает ставку на полную победу и ждет момента истины на фронте летом, - CNN

Вместо этого Трамп повторяет бессмысленные российские оправдания причин кровавого удара по центру Сум.

Пока президент США Дональд Трамп называет кровавый российский удар по Сумам "ошибкой", война на украинском фронте развивается по плану правителя РФ Владимира Путина, пишет CNN.

"Мне сказали, что они совершили ошибку", - так Трамп прокомментировал ракетный удар РФ по центру Сум, который предусматривал использование кассетных боеприпасов для максимальных жертв среди мирного населения.

Россияне применили ракеты типа "Искандер", известные своей точностью. Использование сразу двух ракет может свидетельствовать о целенаправленности действий, а также о намерении поразить спасателей, которые прибывают на место первыми. Маловероятно, что Кремль считает это ошибкой, ведь подобная тактика стала привычной. Некоторые сторонники РФ могли пытаться убедить Трампа, что это был "ошибочный" инцидент.

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Это нападение болезненно подчеркнуло безрезультатность дипломатических усилий США. В социальных сетях Трамп отметил, что Россия должна начать двигаться к миру, однако не указал ни сроков, ни конкретных последствий, кроме введения вторичных санкций на покупателей российской нефти.

Президент уже неоднократно выступал с подобными заявлениями - осуждал атаки на гражданское население, но в то же время акцентировал внимание на общей трагедии войны, а не на конкретных преступлениях, таких как недавнее убийство девяти детей на площадке в Кривом Роге.

Путин намеренно запутывает дипломатов

К сожалению, дипломатические усилия все больше выглядят как "карусель" безрезультатных контактов. Спецпредставитель Трампа по внешней политике Стив Уиткофф неоднократно посещает Россию, а официальное лицо Кремля назвало его последний визит в Санкт-Петербург "продуктивным". В Саудовской Аравии продолжаются переговоры на высоком уровне о прекращении огня, а на прошлой неделе в Турции начались технические встречи для восстановления дипломатических отношений.

Отдельный вектор переговоров - договоренности между США и Украиной по редкоземельным минералам, которые, по сообщению CNN, почти полностью выгодны Белому дому.

Что касается мирного урегулирования, то 30-дневное ограниченное перемирие вокруг энергетической инфраструктуры заканчивается, так и не став реальным шагом к снижению напряжения. Сейчас администрация Трампа пытается свести множество переговоров к единому процессу, который мог бы привести к длительному миру, но результаты пока размыты.

Критики считают, что Россия намеренно запутывает дипломатическую ситуацию, чтобы выиграть время. Путин, по их словам, считает Трампа слишком уязвимым к отвлечению и полагается на его нежелание идти на жесткие меры. Диктатор ожидает этим летом изменить ход войны в свою пользу на фронте.

Наступление на Сумы, кроме военных целей, имеет целью втянуть украинские силы в оборону на новом направлении. Параллельно российские войска постепенно продвигаются в районе Запорожья. Украинская разведка сообщает о накоплении сил РФ, которые, вероятно, ждут пока земля высохнет, чтобы начать весеннее наступление, которое частично уже продолжается. Нехватка артиллерийских боеприпасов лишь усиливает угрозу.

Издание отмечает, что приближается момент истины. Россия делает ставку на полную победу и не заинтересована в замораживании конфликта. Условия все больше складываются в ее пользу: экономическое давление на Запад, ресурсные трудности в Украине, и дипломатическая неопределенность - все это работает на Москву.

Между тем дипломатическое "колесо" продолжает вращаться, все больше запутывая пути к настоящему миру. Путин, похоже, уверен, что серьезного наказания со стороны США не будет.

Российский удар по Сумах

Утром в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские оккупационные войска атаковали Сумы баллистикой. Враг выпустил по городу две ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В результате российской атаки, по последним данным, погибли 35 человек, из них двое детей. Еще 129 человек пострадали.

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