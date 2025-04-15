Реакция Трампа на российский ракетный удар по Сумам, подчеркнула разногласия между членами старшей команды советников и президентом.

Несколько старших помощников президента США Дональда Трампа советуют ему более скептически относиться к желанию Кремля закончить войну против Украины.

Они доказывают главе Белого дома, что российский диктатор Путин пока не проявил неподдельного интереса к прекращению боевых действий, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание сообщило, что группа помощников, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендовала Трампу быть более сдержанным по отношению к Путину и занять более жесткую позицию по поводу постоянных требований Кремля о территориальных уступках со стороны Украины.

Однако, как пишет WSJ, Трамп по-прежнему поддерживает точку зрения спецпредставителя США Стива Виткоффа, который после двух встреч с Путиным уверовал, что тот и вправду хочет закончить войну, заявили официальные лица.

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Журналисты отметили, что даже советники Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель прекратить войну. Но реакция Трампа на российский ракетный удар по Сумам, подчеркнула разногласия среди членов старшей команды советников президента.

Напомним, он назвал удар россиян по Сумам "ошибкой". А когда репортеры стали настойчиво спрашивать, кто несет ответственность, он обвинил бывшего президента Джо Байдена в том, что тот "позволил войне случиться".

Источники издания отметили, что во время обсуждений в Белом доме вопроса о том, следует ли США усилить санкции против РФ, чтобы заставить ее пойти на переговоры, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть более осторожным с дипломатическими намерениями Путина.

Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сказал, что Госдеп и Минфин готовят варианты ужесточения санкций против РФ. Он отметил, что их могут ввести в случае, "если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина".

Томас Грэм, бывший старший директор по делам России в Совете нацбезопасности экс-президента Джорджа Буша-младшего сказал, что попытка Трампа перезагрузить отношения с РФ была предпринята многими его предшественниками, и все они разочаровались в скудных результатах.

Трамп и Путин

После прихода к власти Трамп взялся решать вопрос окончания войны в Украине и за одно намеревался наладить отношения с Москвой. Однако, за обещанные 24 часа ему не удалось завершить войну в Украине, теперь он думает сделать это за 100 дней. Однако в его планах что-то пошло не так и теперь Трамп заявил, что очень зол на Путина.

11 апреля разочарованный Трамп установил жесткие сроки для Путина по Украине.

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