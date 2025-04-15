Лавров о переговорах с США: Непросто согласовать ключевые части мирного соглашения

Глава российского МИДа отметил, что работа по этому поводу продолжается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что непросто договориться с Соединенными Штатами по ключевым частям возможногомирного соглашения о прекращении войны в Украине.

"Согласовать ключевые компоненты урегулирования непросто. Они обсуждаются", - сказал Лавров в интервью российской газете "КоммерсантЪ", отвечая на вопрос о том, достигли ли согласия Москва и Вашингтон по некоторым аспектам возможного мирного соглашения, передает Reuters.

Переговоры РФ и США: позиция администрации Трампа

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году дипломатия США по войне в Украине приобрела многоканальный характер. Его команда ведет одновременно несколько диалогов с РФ:

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Спецпредставитель Стив Уиткофф периодически посещает Россию. Кремль называет встречи "продуктивными", хотя конкретных договоренностей не достигнуто.

Секретные и технические контакты продолжаются в Саудовской Аравии и Турции. Обсуждают прекращение огня, но РФ не идет на уступки.

Публичная риторика Трампа противоречива: он осуждает атаки на гражданских, но избегает прямой критики Путина, называя войну "трагедией".

Такая стратегия вызывает беспокойство: критики считают, что Россия использует многоформатность переговоров, чтобы выиграть время, пока готовит новое наступление.

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