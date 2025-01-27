У Украины есть немного рычагов влияния на условия возможного будущего мирного соглашения, но нужно отстаивать свои интересы и приемлемые результаты переговоров до конца, считает Чрезвычайный и Полномочный посол, посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур. Об этом он сказал в интервью Укринформу.
"Я считаю, что горькая правда лучше, чем красивые иллюзии. Надо быть реалистами и понимать, что поле для маневра у нас очень небольшое. Вместе с тем, надо до конца отстаивать свои интересы и приемлемые для Украины результаты переговоров", - отметил дипломат.
По его словам, следует продолжать диалог с США и искать пути, чтобы донести непосредственно до президента Дональда Трампа месседж, что "война против России - это война и против Китая и других государств, которые создают серьезные риски безопасности для Соединенных Штатов".
Шамшур говорит, что Трамп "не хочет выглядеть слабаком, пособником Путина, и боится повторения в какой-то форме событий, подобных катастрофическому выходу США из Афганистана". Самый весомый аргумент Украины при этом, по мнению посла, - "ВСУ и единство украинцев в борьбе против российской агрессии".
Для того, чтобы найти пути коммуникации с Трампом, дипломат советует учитывать, "что представляет собой Трамп как политик и человек". Он говорит, что новый президент США часто принимает решения под влиянием эмоций и своих предпочтений, вопреки советам экспертов.
"Решения во время второй каденции принимает непосредственно Дональд Трамп. Все остальные члены кабинета и советники - имплементаторы его идей. То есть надо найти канал коммуникации непосредственно с Трампом через тех, кому он доверяет и чье мнение для него важно", - уверен Шамшур.
По его мнению, для американцев и для самого Трампа также важно, что Украина сама делает для достижения собственных целей.
"Если бы в своих выступлениях наш президент чаще не просто говорил об угрозах, а объяснял, что конкретно он будет делать, чтобы их преодолеть, это было бы важно не только для нас, но и для наших американских партнеров", - заявил дипломат.
Он также высказался о будущей военной помощи от США, которая, по его мнению, "если и будет продолжаться, то небезвозмездно, а это будут преимущественно кредиты вроде ленд-лиза". Посол назвал ошибкой то, что закону о ленд-лизе дали "умереть":
"Надо вернуться к этому вопросу и серьезно им заниматься".
Кроме того, Шамшур советует "серьезно разговаривать с нашими европейскими партнерами о том, чтобы они рассмотрели возможность финансирования поставок в Украину американской военной помощи", мол, Трамп же заявлял, что он готов давать Украине оружие, если европейцы за него будут платить.
Важным, с точки зрения дипломата, является и вопрос борьба с коррупцией. По его словам, коррупция "мешает нашей эффективной борьбе с российской агрессией", и "ее будут использовать и те, кто стремится сократить или вовсе прекратить помощь Украине".
"Рычагов у нас немного, но они есть, и их надо использовать, я бы сказал, не на сто, а на двести процентов", - подытожил Шамшур.
Вероятные переговоры Трампа и Путина по Украине: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин ведут дипломатическую игру перед переговорами без Украины. СМИ считают, что оба лидера обмениваются заявлениями и намеками, что завершение войны в Украине требует их личной встречи - и, возможно, без участия украинской стороны.
Также появилась информация, что Трамп собирается завершить войну в Украине до весны. По мнению источников иностранных СМИ, присутствие лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на инаугурации Трампа - это очень важный шаг, который показывает намерение президента США обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа достичь мира.