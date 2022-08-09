Журналистов, выпустивших расследование об этом, обвинили в проведении дезинформационной кампании.

Минобороны Грузии назвало ложью информацию грузинских СМИ о возможной передаче России данных о добровольцах из Грузии, воюющих в Украине.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Упомянутая информация является ложной, и ни одна часть утверждения не соответствует действительности. … Личные дела офицеров запаса не могут покинуть какое-либо ведомство", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что целью журналистов было "достичь узкопартийных целей за счет грузинских военных". К тому же журналисты якобы не дождались комментария перед выпуском своего материала.

"К сожалению, телекомпании "Мтавари" и "Национальное движение" продолжают целенаправленную дезинформационную кампанию против Министерства обороны и Сил обороны Грузии", - заявляет ведомство.

Напомним, ранее грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" обнародовал расследование, в котором утверждает, что Министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, которые сейчас воюют в Украине против российских оккупантов.

Якобы личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", которая публиковала их фото под видом документов с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Речь шла в частности о документах грузинского офицера Михаиле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных сил Украины еще с 2017 года.

Минобороны Грузии заявило, что соответствующая служба займется проверкой того, действительно ли документы, показанные на кадрах СМИ, являются личным делом, и как они были обнаружены.

"После увольнения из Сил обороны, личное дело военнослужащего Михаила Камхадзе было передано из Минобороны в комиссариат соответствующего района и хранится там в первозданном виде", - уверяет МО Грузии.

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