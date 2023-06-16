Опальный политик разразился странной "интерпритацией" заявления генсека Альянса.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев никак не угомонится с абсурдными заявлениями в отношении Украины. На этот раз он выдал "размышления" о будущее украинцев в НАТО.

Как отметил Медведев в Telegram, генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в Альянс во время войны, но подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. Впрочем, у опального политика есть своя "интерпритация" этого заявления.

"Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Поэтому для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", - выдал Медведев.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что саммит Альянса в июле подтвердит, что будущее Украины с НАТО. В то же время, сейчас продолжаются консультации относительно того, каким именно образом будет реализовано стремление Украины приобрести членство в НАТО. В Альянсе существуют разные взгляды относительно будущей перспективы вступления Украины в НАТО, а единственный способ принятия решений требует консенсуса среди всех союзников.

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