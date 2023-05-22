Официальные лица, в частности, обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Министры обороны и высокопоставленные чиновники из 12 стран Северной Европы встретились в Польше для обсуждения вопросов безопасности на восточном фланге НАТО и укрепления обороны Украины и предстоящий саммит в Вильнюсе, сообщает Associated Press.

Встреча Северной группы прошла под Варшавой. После встречи министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переговоры были "очень хорошими" и были сосредоточены на координации путей обеспечения безопасности стран группы.

Он акцентировал, что особенно тесным является сотрудничество Польши с Великобританией и Швецией. Он отметил, что страны имеют схожие взгляды на угрозы, исходящие со стороны России.

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"Мы ищем совместные решения для обеспечения безопасности", - сказал Блащак.

Официальные лица также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором, как ожидается, будут оценены перспективы членства Украины в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО - что надо знать

В сентябре 2022 года Украина подала заявление на вступление в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе согласны на вступление Украины. В то же время в НАТО отмечают, что вступление возможно после завершения полномасштабной войны.

11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором Украина стремится утвердить гарантии перед вступлением в Альянс. Президент Украины Владимира Зеленского приглашен на саммит.

Лидеры Польши, Чехии и Словакии в совместном заявлении выступили за то, чтобы Украине был предоставлен четкий план членства.

Впоследствии парламент Эстонии также принял заявление в поддержку вступления Украины НАТО и призвал страны-члены Альянса запланировать конкретные шаги по присоединению страны на июльском саммите.

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