Ллойд Остин попытается убедить Иерусалим более точечно уничтожать боевиков ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин посетит на этой неделе Израиль и две страны Персидского залива, потому что представители администрации Байдена требуют от Израиля в течение нескольких недель завершить крупномасштабную наземную и воздушную кампанию в секторе Газа и перейти к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС.

Издание The New York Times пишет, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы детально обсудить новый этап операции израильской армии, который, по мнению американских чиновников, будет включать небольшие группы элитных сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и выходить из них, выполняя более точные, основанные на разведданных миссии по ликвидации лидеров ХАМАС, спасению заложников и уничтожению туннелей.

Ожидается, что министр выскажется в поддержку кампании Израиля по ликвидации ХАМАС, но при этом подчеркнет важность учета безопасности гражданского населения во время операций и острую необходимость увеличения объемов доставки гуманитарной помощи.

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Остин хорошо знаком с болезненными уроками, которые американские вооруженные силы извлекли за последние два десятилетия при переходе от крупных наземных войн в Ираке и Афганистане к более целенаправленным операциям, и хочет поделиться этими уроками с израильскими официальными лицами.

Спустя десять недель после первого нападения ХАМАС на Израиль число погибших в секторе Газа достигло почти 20 тысяч человек, по данным местных медицинских работников, а международная группа по защите прав человека предупреждает, что гуманитарный кризис там разрастается еще больше. А опасность, с которой сталкиваются люди, похищенные ХАМАСом и другими вооруженными группировками - считается, что в плену все еще находятся не менее 100 человек, - стала очевидной в пятницу, когда израильские войска по ошибке убили трех израильских заложников.

Эта трагическая ситуация может дать толчок тем, кто настаивает на прекращении огня, чтобы освободить больше заложников. Критики того, как Израиль ведет свою войну в Газе, также обратили внимание на это событие, как на пример неспособности армии страны выполнить свои обещания по защите гражданских лиц.

В субботу военные заявили, что предварительное расследование показало, что солдаты были в состоянии повышенной готовности, когда трое мужчин вышли из здания, расположенного в десятках ярдов от них. Один из солдат, посчитав их угрозой, открыл огонь по мужчинам, убив двоих и ранив третьего.

Третий мужчина скрылся в здании, откуда послышался крик на иврите. После чего мужчина снова появился из здания и был смертельно ранен. Позже солдаты поняли, что эти люди не представляли угрозы и были израильскими заложниками, которые либо сбежали, либо были брошены своими похитителями.

Израильское правительство поклялось не прекращать операции в Газе до тех пор, пока военные не уничтожат ХАМАС. За неделю перемирия между Израилем и боевиками в прошлом месяце 105 израильских заложников были освобождены в обмен на освобождение 240 палестинцев из израильских тюрем, но переговоры сорвались, и война возобновилась 1 декабря.

Около 120 израильских солдат и гражданских лиц остаются в плену в Газе, и их родственники проводят акции протеста и лоббируют правительство, добиваясь очередного прекращения огня, чтобы их близкие могли вернуться домой.

Руби Чен, американский гражданин, сын которого, предположительно, находится в заложниках в Газе, заявил, что он поддерживает освобождение палестинских заключенных, обвиненных в убийстве израильтян, если это означает освобождение его сына.

Палестинцы и критики того, как Израиль ведет боевые действия в Газе, назвали эти убийства примером пренебрежения израильских военных к гражданским лицам в Газе.

С тех пор как Израиль ответил на нападение ХАМАС масштабной военной кампанией в Газе, было убито около 20 тысяч палестинцев, около 70% из которых - женщины и дети, говорят представители органов здравоохранения Газы.

Израильские военные заявили, что сделали все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям Газы, и обвинили ХАМАС в том, что он подвергает их опасности, внедряя своих бойцов к мирным жителям. Они также заявили, что расстрел трех человек в пятницу нарушил правила ведения боевых действий

Акрам Аттаалла, обозреватель палестинской газеты "Аль-Айям" на Западном берегу, сказал, что он не удивлен тем, что израильские войска застрелили трех человек, и что Израилю не пришлось бы раскрывать, что с ними случилось, если бы они были безоружными палестинцами.

Визит Остина – второй визит в Израиль с тех пор, как 7 октября ХАМАС убил там около 1200 человек, - является частью настойчивого призыва администрации к Израилю свернуть высокоинтенсивную часть войны. Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, в четверг встретился с израильскими лидерами, чтобы обсудить направление развития конфликта. Салливан не уточнил сроки, но американские чиновники сказали, что Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике примерно через три недели.

Министр также посетит Бахрейн, где базируется Пятый флот ВМС США, в основном для того, чтобы обсудить вопросы свободы судоходства и безопасности на море в регионе. США ведут переговоры со своими союзниками о расширении морской оперативной группы для охраны судов, проходящих через Красное море, после нескольких недавних нападений повстанцев Хути на коммерческие суда, что выглядит как эскалация войны Израиля с ХАМАС силами марионеток, спонсируемых Ираном.

Затем Остин посетит Катар, где на авиабазе Аль-Удейд находится крупный командный центр Пентагона. Остин встретится с высокопоставленными катарскими чиновниками, которые сыграли важную роль в освобождении заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября.

Наконец, ожидается краткий визит министра с экипажем авианосца "Джеральд Форд", который был отправлен в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля через несколько дней после атаки ХАМАС в качестве первого из двух американских авианосцев, отправленных в этот регион для сдерживания Ирана и его сторонников в Ливане, Сирии и Ираке от расширения войны в Газе.

Война Израля против ХАМАС - убийство трех заложников

15 декабря стало известно, что бойцы Армии обороны Израиля во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа ошибочно приняли троих израильских заложников за "представляющих угрозу" и застрелили их - Йотам Хаим, который был похищен боевиками ХАМАС из кибуца Кфар-Аза 7 октября, и Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам 7 октября. Семья третьего заложника попросила не разглашать о нем информацию.

Военные считают, что заложники сбежали или были оставлены боевиками.

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