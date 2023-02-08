Он заявил, что его не пугают ядерные угрозы российских пропагандистов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского президента Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Bild. Журналист спросил его о возможном мире без российского диктатора. "Без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше", - сказал глава Министерства обороны ФРГ.

Комментируя угрозы российских пропагандистов о ядерных ударах по объектам Германии, Писториус сказал, что его они не пугают. "Одно - это то, что происходит внутри, а другое - это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", - сказал он.

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По мнению Писториуса, уверенно говорить о возвращении Крыма и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под контроль Украины сейчас - это как смотреть в хрустальный шар.

"Украина сражается невероятно храбро. У нее отличные солдаты. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в меру наших возможностей", - добавил он.

Что известно о новом министре обороны Германии

Как сообщал УНИАН, Борис Писториус занял должность главы Минобороны в январе 2023 года. Он является однопартийцем канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии.

Вчера, 7 февраля, он впервые прибыл в Украину. Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и передал главе Минобороны Украины Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он анонсировал прибытие первых танков Leopard 2 в Украину в конце марта.

Писториус подчеркнул, что Германия на стороне Украины в этой войне и делает все возможное для поддержки украинской армии.

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