Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского президента Владимира Путина.
Об этом он рассказал в интервью Bild. Журналист спросил его о возможном мире без российского диктатора. "Без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше", - сказал глава Министерства обороны ФРГ.
Комментируя угрозы российских пропагандистов о ядерных ударах по объектам Германии, Писториус сказал, что его они не пугают. "Одно - это то, что происходит внутри, а другое - это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", - сказал он.
По мнению Писториуса, уверенно говорить о возвращении Крыма и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под контроль Украины сейчас - это как смотреть в хрустальный шар.
"Украина сражается невероятно храбро. У нее отличные солдаты. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в меру наших возможностей", - добавил он.
Что известно о новом министре обороны Германии
Как сообщал УНИАН, Борис Писториус занял должность главы Минобороны в январе 2023 года. Он является однопартийцем канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии.
Вчера, 7 февраля, он впервые прибыл в Украину. Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и передал главе Минобороны Украины Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2.
В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он анонсировал прибытие первых танков Leopard 2 в Украину в конце марта.
Писториус подчеркнул, что Германия на стороне Украины в этой войне и делает все возможное для поддержки украинской армии.