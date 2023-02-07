Министр обороны Украины опубликовал фото привезенного подарка.

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал с визитом в Украину. Он передал своему украинскому коллеге Алексею Резникову танк Leopard 2, правда пока игрушечный.

"BREAKING: в Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!",- написал Резников в Twitter.

Министр обороны Украины также опубликовал фото привезенного подарка.

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Предоставление Украине танков Leopard: последние заявления стран

Бундестаг дал "зеленый свет" на реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ. В то же время SPIEGEL пишет о 178 Leopard, одобренных Федеральным Советом безопасности Германии для передачи Украине.

К "танковой коалиции" присоединится и Дания. Страна передаст Украине танки Leopard 1A5, которые больше не используются ее Вооруженными силами. Техника поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

Кроме того, Португалия передаст Украине некоторое количество танков Leopard 2. Однако количество и сроки поставки пока неизвестны.

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