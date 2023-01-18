Писториус официально вступит в должность в четверг после принятия присяги - и в тот же день будет принимать у себя главу Пентагона Ллойда Остина.

Новым министром обороны Германии назначен 62-летний Борис Писториус.

Об этом пишет ВВС News Украина. Отмечается, что Писториус официально вступит в должность в четверг после принятия присяги - и в тот же день будет принимать у себя главу Пентагона Ллойда Остина. Издание отмечает, что Писториус возглавит немецкое оборонное ведомство после отставки Кристины Ламбрехт, которую среди прочего критиковали за нерешительность в поставках военной техники Украине.

Ожидается, что теперь новому министру придется принимать решение об отправке Киеву немецких танков Leopard 2, к чему Берлин призвали многие союзники.

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Отмечается также, что Писториус является опытным политиком и однопартийцем канцлера Олафа Шольца из Социал-демократической партии (СДПГ).

Как Германия помогает Украине

Как сообщал УНИАН, Кристина Ламбрехт, которая занимала должность министра обороны Германии с декабря 2021 года, подала в отставку в понедельник.

5 января стало известно, что Германия решила предоставить Киеву дополнительную батарею систем противоракетной обороны PATRIOT. Кроме того, Берлин передаст украинской армии боевые машины пехоты (БМП) Marder. Перед этим Германия уже отправляла Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и системы ПВО.

В начале этого года Великобритания объявила о поставках ВСУ своих основных боевых танков Challanger-2 - и при этом открыто призывала Германию последовать ее примеру, с аналогичным призывом выступили и власти США.

10 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне разрушений в Харькове объяснил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок потребность в предоставлении Украине немецких танков Leopard 2.

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