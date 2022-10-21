Уоллес стал вторым министром британского правительства, который публично поддержал Джонсона.

Министр обороны Британии Бен Уоллес склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра страны.

Как сообщает Sky News, сам Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра и намекнул, что будет поддерживать Бориса Джонсона в гонке.

Он не был категоричен в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру, отметило издание.

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"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования относительно его поведения.

Уоллес стал вторым министром правительства страны, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "кто имеет мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года. Он добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

Напомним, 20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьера Великобритании после шести недель пребывания на нем.

Отставка Бориса Джонсона

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера. Причиной стал секс-скандал с заместителем председателя консерваторов Крисом Пинчером, который приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

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